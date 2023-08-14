В Красноярске убирают арку у Виноградовского моста

Фото: «Татышев-парк» в социальных сетях

Арка у Виноградовского моста переедет на новое место. Об этом рассказали в социальных сетях красноярского «Татышев-парка»‎.

Администрация парка убирает ее, чтобы сделать пешеходную дорожку шире. Отмечается, что с такой просьбой обратились жители города во время прямого эфира с Михаилом Ковтуновым, директором «Татышев-парк». Трансляция прошла 3 августа.

14 августа арку начали разбирать. Позже ее вновь соберут на восточной стороне острова, а уже зимой конструкция дополнит ледовый городок.