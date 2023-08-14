Житель Боготола прокатил пассажира на крыше своего автомобиля Фото: ИВАНОВА Диана

Житель Боготола напросился на неприятности за опасные покатушки. Его привлекли к ответственности после того, как он прокатил пассажира на крыше своего автомобиля. «Подвиг» снимали товарищи, следовавшие за ними, потом выложили в социальные сети. Похвалились ради лайков, какие они бравые и безбашенные.

Но видео в ходе мониторинга увидели сотрудники полиции. Установить владельца «ВАЗа» было несложно. Им оказался 18-летний местный житель. Молодой человек вину в совершенном правонарушении признал полностью. В отделе полиции был испуган, каялся и даже передал другим послание, чтобы не повторяли его ошибок. Ему придется оплатить два штрафа – за нарушение правил перевозки людей и за неправомерную езду по пешеходной зоне.