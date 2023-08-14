Администрация Красноярска покупает две отечественных «Лады Веста» Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска объявила новый тендер на покупку двух автомобилей на нужды своих чиновников. Однако на этот раз это будут не иномарки премиального класса. Руководствуясь заявлением президента страны (он заявил в начале августа на встрече с промышленниками, что нужно пересаживать отечественного чиновника на отечественные автомобили), в условиях тендера указана техника производства отечественного автопрома.

Это должны быть две «Лады Весты» 2023 года выпуска с механической коробкой передач. Из удобств должны быть кондиционер, боковые зеркала с подогревом, мультимедийная система с возможностью подключения телефона и навигатора, сообщает Newslab.ru.

Заявки на торги принимаются до октября, поставка – не позднее 30 ноября. Цена вопроса – не более 3 миллионов рублей. Добавим, что в последний раз автопарк мэрии пополняли пятью иномарками в 2020 году