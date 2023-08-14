В Красноярске снова продлили перекрытие улицы Марковского

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске опять продлили перекрытие улицы Марковского. Новая дата окончания всех работ — 25 августа (в 23:00). Об этом сообщает сайт администрации города.

Отметим, что это уже пятый перенос срока завершения капитального ремонта теплосетей. Улица в центре краевой столицы перекрыта с 23 июня.

​На период производства работ двухстороннее движение будет временно организовано:

- по улице Сурикова на участке от Ленина до Марковского; - по Марковского на участке от Сурикова до Марковского, 58.

Кроме того, фирма, ведущая работы в этом районе, должна обеспечить беспрепятственный доступ транспорта и пешеходов к детской поликлинике по адресу: Марковского, 49, а также к многоквартирному дому №38/31 на Вейнбаума.