Красноярцев ждет дождливая и ветреная рабочая неделя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящая рабочая неделя в Красноярске будет дождливой и ветреной. Об этом сообщают синоптики с сайта GISMETEO.

В понедельник, 14 августа, днем будет тепло – +25 градусов. Ветер до 4 м/c, вечером возможен сильный дождь.

Уже во вторник станет заметно прохладней – +20 градусов тепла. Ночью пройдет сильный дождь, ветер до 12 м/с.

В среду тоже ожидается дождь, но вечером. Днем облачно, столбики термометров поднимутся до +20 градусов, сильный ветер до 11 м/c.

В четверг, 17 августа, ожидается до +20 градусов. Весь день будет пасмурно, утром пройдет дождь. Порывы ветра до 9 м/c.

В пятницу погода существенно не изменится. Днем температура поднимется до отметки +20 градусов, а утром снова ждем небольшой дождь. Ветер стихнет до 6 м/c.