Половина Красноярска останется без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Половина Красноярска останется без горячего водоснабжения. Причина – остановка оборудования на ТЭЦ-2. Остановка плановая – на планово-предупредительный ремонт. После которого энергетики должны провести гидравлические испытания перед очередным отопительным сезоном.

Красноярская ТЭЦ-2 остановится с 17 по 26 августа. В контур отключения попадают Октябрьский, Железнодорожный, часть Центрального района, а также Свердловский районы.

Кроме этого, в понедельник 14 августа, без горячей воды осталась часть Октябрьского района, где проводятся гидравлические испытания тепловых сетей АО КТТК. Они продлятся до 17 августа.

Энергетики обещают, что если работы на то или ином участке завершатся раньше, то и горячая вода в дома вернется до назначенной даты конца испытаний.