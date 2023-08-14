Фото: ГУ МЧС России по Республике Тыва

13 августа в Туве на станции «Тайга» снова пропал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Известно, что 72-летняя женщина ушла в лес для сбора дикоросов. В назначенное время она домой не пришла, поэтому родственники пенсионерки обратились к спасателям. Организованы поиски.

- С начала августа это уже четвертые поисковые работы, - напомнили специалисты из МЧС.

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Спасатели нашли ее 7 августа в районе ручья Могай. Она рассказала, что вспоминала советы специалистов – оставаться на месте и ждать помощи. (подробнее)