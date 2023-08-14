В Красноярском крае осудили ефрейтора-дезертира Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за самовольное оставление воинской части. Обвиняемый проходил службу в одной из частей в центральной части России. В феврале этого года ефрейтор приехал в отпуск в Канский район. Однако назад по месту службы не вернулся – решил продлить себе отдых.

И только спустя три месяца, в мае, беглец добровольно явился в военную комендатуру в Красноярске и признался во всем. На что рассчитывал? Что с ним расторгнут контракт? Но нет, его самоволка – дело уголовное. 27 июля ему был вынесер приговор – 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора ефрейтор был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.