Спрос населения на вклады в рублях растет

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Согласно аналитическим данным ВТБ, россияне предпочитают размещать средства в среднем на полгода. В основном, вклады для вложения средств выбирают женщины: на них приходится 57% открытых за последние десять дней депозитов. Такой инструмент сбережений чаще всего применяют жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых депозитов входят также Ростовская и Нижегородская области.

Как отметили в банке, за последние десять дней объем портфеля рублевых вкладов вырос на 50 млрд рублей. За этот период клиенты открыли более 131 тысячи рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады.

Начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова так прокомментировала данный тренд:

- В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразилось на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе. Только в нашем банке число запросов на размещение свободных средств или продление ранее оформленных вкладов кратно выросло уже за первые 10 дней после обновления ставок. Важно отметить, что рост спроса на рублевые вклады происходит даже на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит для населения сегодня - основной сберегательный инструмент, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции, и доверие к нему только увеличивается.

Эксперт подчеркнула, что статистические данные финансовой структуры по итогам 7 месяцев 2023 года показывают увеличение объема рублевых сбережений физических лиц на более чем 400 млрд руб., перешагнув отметку в 5 трлн рублей. На второе полугодие прогнозируется сохранение тенденции и прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.