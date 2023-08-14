В Красноярске в микрорайоне Солнечном поймали змею. Фото: «Наш мкр. Солнечный. Красноярск»

В Красноярске в микрорайоне Солнечном поймали змею. Об этом рассказали в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». Нашли пресмыкающееся жители улицы Ольховой. Посадили в коробку и собирались отвезти в зоопарк. Но змея из коробки сбежала.

«Спасители» сделали фото – визуально змея напоминает щитомордника, ядовитого и опасного. В жилую зону они приползают из дикой природы не потому, что им там плохо. Возможно, змею привлекли городские грызуны, это их корм, она не собиралась кидаться на людей и кусать всех подряд.

Вопрос к людям, которые ее поймали: зачем в зоопарк? Там своих рептилий хватает. Самым правильным было бы вынести в поле, которое рядом, в лес – и там выпустить, змея уползет по своим делам. Видимо, она там и сделала, когда сбежала.