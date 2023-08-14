Житель Канска затолкал в рот наркотики и притворился немым. Фото: МВД

Житель города Канска получил 5 лет колонии за порцию наркотика, которую безуспешно пытался спрятать от полиции. Но как он это исполнил – артист, да и только. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В марте 28-летний житель Канска дождался вечера и по темну отправился в условленное место искать закладку в подъезде одного из домов. Затем вместе с «кладом» поспешил на автобусную остановку, чтобы вернуться домой. Однако на пути заметил наряд патрульно-постовой службы. Испугался, что его поймают – и перебежал на другую сторону улицы, а там – забор. Затолкал пакетик с наркотиками в рот и попытался проглотить.

Полицейские обратили внимание как раз на его метания туда-сюда. Подумали, может, ему нужна помощь. Догнали, стали спрашивать – молчит, кивает головой, словно немой. А потом выплюнул пакет с синтетиков (почувствовал неприятный привкус и ощущение тошноты). Конспирация развалилась, поэтому сразу решил признаться.

Как оказалось, у молодого человека есть непогашенная судимость за грабеж и пьяную езду. Поэтому его отправили на 5 лет в колонию строгого режима.