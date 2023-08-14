В Красноярском крае работает горячая линия по вопросам качества детских товаров

Фото: Мария ЛЕНЦ

14 августа в Красноярском крае заработала горячая линия по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Линия будет действовать до 25 августа. Специалисты ведомства готовы ответить на все интересующие вопросы в будние дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Их телефон: 8(391) 226-89-50.

Помимо этого, в круглосуточном режиме работает единый Консультационный Центр. Жители края могут задавать вопросы по телефону: 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.