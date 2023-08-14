Фото: сайт администрации Минусинска

27 июля в зоне спецоперации погиб мобилизованный 42-летний житель Минусинска. Об этом 13 августа сообщила администрация города.

Евгений Ратахин родился 30 апреля 1981 года в селе Идринское, окончил там школу, а после поступил в Минусинский сельскохозтехникум. Весной 1999 года был призван в армию. Затем он вернулся домой и устроился на работу в ГИБДД.

В 2004 году переехал в Минусинск, работал в межрайонном отделе Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году Евгений устроился на пивзавод.

26 сентября 2022 года его мобилизовали. Он был командиром боевой машины Псковской дивизии ВДВ.

Прощание с бойцом пройдет во вторник (15 августа) с 10:00 до 11:00 в молодежном центре «Защитник» (Минусинск), а также с 12:30 до 14:00 в доме культуры его родного села.