В Красноярске машина сбила 10-летнюю девочку. Стоп-кадр видео

В Красноярске машина сбила десятилетнюю девочку. Авария произошла накануне, в воскресенье 13 августа, около 17:19 на улице Краснодарской в Советском районе. В пресс-службе ГИБДД города поделились видео с места ДТП, которое красноречиво говорит о случившемся. Девочка подошла к пешеходному переходу и, постояв несколько секунду, ринулась, сломя голову, вперед – на другую сторону через дорогу. При этом даже не посмотрела по сторонам.

В результате тут же попала на капот проезжавшей «Тойоты». Пешеходный переход был регулируемым, но пока не понятно, какой сигнал светофора горел для девочки и какой – для водителя. ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Остается добавить, что девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу.