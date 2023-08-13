В Красноярске вечером 13 августа до Татышева будут ходить бесплатные шаттлы

Автобусы будут собирать жителей на двух остановках Фото: администрация

В Красноярске вечером 13 августа запустят бесплатные шаттлы до острова Татышев. Горожане смогут добраться до места проведения музыкального фестиваля «Русское лето» на общественном транспорте и не стоять в пробках.

На сцене этим вечером выступят популярные артисты Стас Костюшкин и Юлианна Караулова.

Режим работы шаттлов – с 18 до 23 часов. Посадка будет проводится на на парковке возле ТЦ «Авиатор» по адресу: Авиаторов, 5 и на остановке «Нефтебаза» – напротив гипермаркета «Окей».

Свой транспорт можно оставить на прилегающих парковках.