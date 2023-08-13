Глава Красноярского края поздравил строителей с профессиональным праздником

Михаил Котюков поздравил строителей с профессиональным праздником Фото: тг-канал главы региона

Глава Красноярского края Михаил Котюков поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником. Руководитель региона отметил мастерство специалистов, благодаря которому край меняется в лучшую сторону.

- Своими руками вы создаете наше будущее, формируете облик наших городов и сел. Благодаря вам возводятся новые современные дома, школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и транспортные сооружения. Для вас нет проектов, которые нельзя реализовать. Своими руками вы беретесь за самые амбициозные планы и достойно претворяете их в жизнь, - сказал Михаил Котюков.

Глава региона поблагодарил строителей и работников этой сферы за качественную работу, преданность, призвание и высокую ответственность.