Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 3:31

В двух районах Красноярска холодная вода вернулась в дома с опережением графика

Воду начали подавать в 6 утра, на 12 часов раньше запланированного времени
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Вода вернется во все дома районов к вечеру

Вода вернется во все дома районов к вечеру

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска холодную воду вернули жителям с опережением графика. Как сообщили в КрасКоме, ресурс начал подаваться в 6 утра 13 августа, на 12 часов раньше запланированного времени.

Воду отключали из-за профилактических работ на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий.

- Поскольку рельеф местности в этой части Красноярска достаточно сложный, перепады высот составляют от 8 до 200 метров над уровнем реки Енисей, подача воды идёт очень плавно, чтобы избежать гидравлических ударов в трубах, - пояснили коммунальщики.

В первую очередь воду подали в те районы, находящиеся возле водозаборов - Академгородок, Студгородок, Орбита, п. Удачный, СФУ.

Постепенно, по мере развоздушивания трубопроводов, вода будет подаваться в другие районы.

В штатный режим система водоснабжения войдет к вечеру.