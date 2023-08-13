В двух районах Красноярска холодная вода вернулась в дома с опережением графика

Вода вернется во все дома районов к вечеру Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска холодную воду вернули жителям с опережением графика. Как сообщили в КрасКоме, ресурс начал подаваться в 6 утра 13 августа, на 12 часов раньше запланированного времени.

Воду отключали из-за профилактических работ на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий.

- Поскольку рельеф местности в этой части Красноярска достаточно сложный, перепады высот составляют от 8 до 200 метров над уровнем реки Енисей, подача воды идёт очень плавно, чтобы избежать гидравлических ударов в трубах, - пояснили коммунальщики.

В первую очередь воду подали в те районы, находящиеся возле водозаборов - Академгородок, Студгородок, Орбита, п. Удачный, СФУ.

Постепенно, по мере развоздушивания трубопроводов, вода будет подаваться в другие районы.

В штатный режим система водоснабжения войдет к вечеру.