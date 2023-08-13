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НовостиОбщество13 августа 2023 3:23

В Красноярске на Мелькомбинатской заменят аварийную лестницу к школе №73

На время ремонтных работ будет перекрыт спуск для пешеходов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Аварийная лестница Фото: УДИБ

Аварийная лестница Фото: УДИБ

В Красноярске на Мелькомбинасткой заменят аварийную лестницу к школе №73. Как сообщают в УДИБЕ, спуск стал представлять опасность для людей, а также для сотен школьников, проходящих его каждый день.

Новая конструкция будет из металла с решетчатым настилом. Покрытие выдерживает большие нагрузки, обладает противопожарными и противоскользящими свойствами. Также будут обустроены аппарели и спуски – для удобства их сделают более пологими.

В данный момент подрядчик устанавливает паспорт объекта, готовится к демонтажу старой лестницы.