В Абакане компания мужчин избила случайного прохожего

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В Абакане четверо мужчин избили случайного прохожего. Поводом для драки стала словесная перепалка: неясно, кто кому нахамил, но конфликт быстро перерос в насилие. В итоге одинокий абаканец отправился к врачам, а агрессивную компанию ищет полиция.

Как рассказали в МВД, драка произошла утром 12 августа в районе улицы Крылова. 30-летний мужчина сидел на скамейке, а четверо незнакомцев проходили мимо. Учитывая, что все действо происходило в 7 утра субботы, можно предположить, что некоторые из участников конфликта были пьяны.

Словесная перепалка переросла в драку, и кто-то из очевидцев вызвал на место полицию и Росгвардию. К их прибытию конфликт уже закончился: 30-летнего абаканца передали врачам с ссадинами и ушибами, одного из членов конфликтной компании задержали. Сейчас полиция разыскивает его товарищей.