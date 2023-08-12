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НовостиПроисшествия12 августа 2023 3:49

Глава СК РФ вступился за жительницу Хакасии, которую аферист оставил без жилья

Женщина пожаловалась, что правоохранительные органы не задерживают мошенника
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала жительница Хакасии. Женщина связалась с аферистом, который пообещал построить ей частный дом, однако взяв деньги, просто испарился.

Как сообщили в СК, пострадавшая женщина разместила в соцсетях обращение к Бастрыкину. Она заявила, что следователи якобы не принимают никаких мер к задержанию мошенника.

– Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. доложить о ходе расследования уголовного дела и принимаемых следствием мерах, – сообщили в следкоме.