В Зеленогорске поймали 15-летнего курьера, который работал на мошенников

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Зеленогорске полиция поймала несовершеннолетнего курьера, который помогал телефонным мошенникам красть деньги у пенсионеров. 15-летний подросток приезжал на адреса к пожилым гражданам, которых предварительно «обработали» его коллеги, и забирал у них крупные суммы. Деньги он переводил на указанные счета через банкоматы, оставляя себе процент в качестве заработка.

Первой жертвой мошенников стала 81-летняя пенсионерка, которой заявили, что ее дочь попала в ДТП. Она передала подростку 500 тысяч рублей. Еще одна 87-летняя пенсионерка по той же схеме рассталась с 840 тысячами рублей.

Подросток быстро попался полиции: он рассказал, что работу нашел в интернете, наткнувшись на объявление о подработке. «Работодатель» вел с ним дела через мессенджер, при этом юноша был в курсе, что забирает деньги у обманутых граждан. В итоге в полиции завели уголовное дело по статье о мошенничестве.