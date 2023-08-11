В Красноярске за пять лет почти вдвое уменьшилось число бездомных собак

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В Красноярске за последние пять лет почти в два раза упала популяция бездомных собак. Специалисты насчитали 5 438 особей, округлив число до шести тысяч с учетом погрешности. Это почти на 45% меньше, чем пятью годами ранее.

Подсчет проходил в два этапа – зимой и весной, когда собаки мигрируют. Для удобства подсчета Красноярск разделили на 70 микроучастков. В 2018 году по тому же принципу в городе насчитали около 10 тысяч собак.

– Это позволяет сделать вывод, что работа, которая проводится по отлову, стерилизации, ветеринарному обслуживанию и другим мерам по отношению к бездомным собакам, дает эффект. Даже если принять во внимание, что 1043 собаки у нас сейчас изъяты с улиц и находятся на пожизненном содержании, получается, что популяция сократилась, — заявил замглавы департамента Горхозяйства Николай Арефьев.