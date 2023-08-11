Власти Красноярска отказались ликвидировать администрации районов

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В красноярском Горсовете прошли публичные слушания об упразднении администраций городских районов. С такой инициативой ранее выступили депутаты ЛДПР, заявив, что администрации не выполняют свои функции, а лишь служат дополнительной нагрузкой на бюджет.

На слушания пришли порядка ста человек, причем далеко не все поместились в отведенный для этого зал. Дебаты шли около четырех часов: противники районных администраций приводили аргументы, что те не наделены полномочиями, а между тем, содержание каждой такой администрации обходится городскому бюджету в сто миллионов рублей ежегодно.

По итогам слушаний комиссия большинством голосов рекомендовала отклонить инициативу.