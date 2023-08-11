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НовостиПроисшествия11 августа 2023 13:00

Второй за вечер человек погиб под колесами поезда в Красноярске

Красноярка попыталась перебежать пути перед приближающимся поездом, но не рассчитала силы
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске минувшим вечером погибли сразу два человека, пытавшиеся пересечь железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Одним из погибших оказался курьер на велосипеде, который ехал в наушниках и не услышал приближающийся поезд в районе станции «Енисей». Как сообщили в КрасЖД, почти в то же время произошла еще одна трагедия на платформе «Путепровод».

ЧП произошло около 18:30 – женщина попыталась перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Она видела поезд, но, судя по всему, решила, что успеет пробежать невредимой.

Машинист при виде человека на путях начал сигналить и применил экстренное торможение, однако это не помогло. Поезд снес женщину, она погибла на месте.