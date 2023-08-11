В Богучанском районе в поселке Таежный организовали раздельный сбор мусора

Поселок Таежный. Фото: Тарас Галимский

В Богучанском районе Красноярского края, в поселке Таежный, волонтеры БоАЗ организовали раздельный сбор мусора. Проект «СоцКультура» реализовали благодаря гранту. По мнению авторов проекта, это первый шаг в создании системы переработки твердых коммунальных отходов в поселке.

- Идея нашего проекта «СоцКультура» по сортировке мусора, который мы реализовали в Таежном, проста - показать, что каждый может внести свою посильную лепту в решение глобальных экологических проблем, достаточно начать с малого, - рассказала автор проекта Арина Аглиуллина.

«СоцКультура» стала одним из победителей корпоративного волонтерского конкурса «Вдохновляй и действуй!» компании РУСАЛ, основанной Олегом Дерипаска. Участники конкурса – волонтеры с проектами, которые могут улучшить экологическую ситуацию и снизить антропогенную нагрузку в местах отдыха и туризма.

Контейнеры для раздельного сбора ТКО. Фото: Тарас Галимский

На полученный грант для Таежного закупили специальные контейнеры и по согласованию с местной администрацией установили на придомовых территориях поселка. Весь собранный мусор будут отправлять на переработку, договор на транспортировку заключен с местным жителем.

Пока таких контейнеров для раздельного сбора ТКО на весь поселок всего четыре. Но это первый шаг большого пути, уверяют волонтеры.

- Со временем внедрение раздельного сбора ТКО планируется продолжить – вместе с разъяснительной работой, встречами с жителями. Очень важно прививать принципы экокультуры каждому таежнинцу, формировать привычки бережного отношения к экосистеме, вовлекать в экодвижение как можно больше молодежи, - отметил Александр Кондаков, председатель Молодежного совета БоАЗа.

Отметим, что экодвижение в Таежном становится все более популярным, а металлурги инициативу поддерживают. Волонтеры регулярно проводят субботники, участвуют в экомарафоне «День Карабулы». Также заводчане стали инициаторами общественного движения «За чистый поселок!». Реализация нового проекта по раздельному сбору мусора поможет создать систему вторичной переработки твердых коммунальных отходов.