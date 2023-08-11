В Ачинске пропали двое 10-летних мальчишек без телефонов

Присмотритесь, вдруг вы видели пропавших мальчишек Фото: МВД

В Ачинске пропали двое десятилетних мальчишек. Как сообщают в МВД, оба ушли гулять накануне вечером и не вернулись.

Школьники пропали одновременно – оказалось, что они были знакомы между собой. Могли уйти гулять вместе. До этого никто из них из дома не сбегал.

Для поисков мальчиков созданы группы из отрядов полиции, ориентировки переданы всем наружным нарядам.

Примечательно, что оба при себе не имеют мобильных телефонов.

Публикуем приметы пропавших детей:

Первый ребенок: на вид 10 лет, рост около 140-145 см, европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы короткие светлого цвета, глаза серо-голубые, на левой стороне шеи родинка. Был одет: зеленая футболка, черные шорты, синие кросовки.

Второй ребенок: на вид 10 лет. Был одет: футболка с рисунком волка.

Всех, кому известно о местонахождении пропавших школьников, просим сообщить в полицию по телефонам: 8(39151)97-002, 8(39151)97-130 или 02/102.