Мошенники создают приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

Злоумышленники звонят клиентам, представляются «специалистами технической поддержки» и предлагают установить на смартфон «официальное» приложение банка для проверки устройства и поиска уязвимостей. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка, предупреждают в банке ВТБ.

Мошенники под видом специалистов из техподдержки банка связываются с клиентом. Звонки совершаются преимущественно в мессенджерах. Для убедительности используется логотип банка или подпись «Тех. поддержка». Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции. Далее ему предлагают скачать якобы «сертифицированное приложение» банка для проверки телефона на уязвимости.

После установки пользователю предлагают запустить новую программу, сообщить «оператору» идентификационный номер. Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству.

«Ежемесячно пользователи получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников и сообщают о них в банк. Это позволяет нам оперативно фиксировать изменения в схемах и предупреждать об этом клиентов. Реальные сотрудники никогда не попросят установить себе на смартфон какие-либо дополнительные приложения для проверки устройства», – комментирует Дмитрий Романов, начальник отдела качества процессов цифровых каналов департамента цифрового бизнеса ВТБ.