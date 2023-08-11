В Красноярске вынесли предостережение уличным фотографам с животными

В Центральном парке можно встретить множество фотографов, устраивающих фотосессию с экзотическими животными Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Россельхознадзор проверил предпринимателей, занимающихся уличной фотосъемкой с животными. Как сообщает ведомство, всем нарушающим закон было вынесено предостережение.

Массовые жалобы начали поступать от самих красноярцев – состояние животных беспокоило горожан. Специалисты ведомства провели 7 контрольно-надзорных мероприятий.

Оказалось, что у животных, с которыми фотографируют прохожих в Центральном парке и ТЦ не было нормальных условий содержания – укрытия, отдыха, отсутствовали условия для приема пищи и воды, выгула, движения и отдыха.

Также многие предприниматели-фотографы не оформили ветеринарные документы для перевозки животных.

Отметим, что помимо этого, животных, согласно закону, в принципе нельзя использовать в Центральном парке и торговых центрах.