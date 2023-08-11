В Красноярске выделили 511 млн рублей для ремонта еще 10 км дорог в этом году

Решение о соответствующей корректировки было принято на сессии горсовета Фото: Мария ЛЕНЦ

По поручению главы региона Михаила Котюкова выделено 511 млн рублей на ремонт еще 10 км дорог в этом году. Как сообщили в мэрии, участки для работы выбирали исходя из жалоб горожан.

Решение о соответствующей корректировки было принято на сессии горсовета.

Работы проведут на следующих дорогах:

улица 60 лет Октября (от Матросова до Затонской) – комплексный ремонт (2,6 км);

Предмостная площадь (кольцо) – замена асфальтобетонного покрытия (0,4 км);

улица Северо-Енисейская – замена асфальтобетонного покрытия (0,5 км);

улица Монтажников (от Грунтовой до Тимошенкова) – замена асфальтобетонного покрытия (1,5 км);

улица Линейная – замена асфальтобетонного покрытия (2,5 км);

улица Мужества – замена асфальтобетонного покрытия (1,7 км);

улица Гусарова (от Тотмина до Стасовой) – замена асфальтобетонного покрытия (0,9 км).