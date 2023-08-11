В шахтерских городах Красноярского края стартовал заключительный сезон работы трудовых отрядов

В трудовых отрядах ребята и работают, и отдыхают. Фото предоставлено компанией

У трудовых отрядов СУЭК стартовал третий, заключительный в этом году сезон работы. По традиции старшеклассники будут благоустраивать родные города, участвовать в благотворительных, социальных мероприятиях, таких как акция «Помоги пойти учиться», а также подготовят подарки – творческие номера, флешмобы – для своих старших товарищей, сотрудников компании, которые в конце месяца отметят профессиональный праздник – День шахтера.

- Трудовые отряды компании участвуют во всех городских мероприятиях, помогают в озеленении и благоустройстве, тесно сотрудничают с управляющими компаниями по обустройству придомовых территорий, - перечисляет специалист Молодежного центра Шарыпово Анна Лазуренко. - Не скучают ребята и на досуге – побывали в Краеведческом музее Шарыпово, провели викторину по истории России, готовятся к Дню государственного флага и профориентационной встрече с представителями компании.

- Нашей помощи всегда рады, - говорит бригадир трудового отряда из Бородино Павел Дербышев. - Часто в Молодежный центр приходят жители со своими просьбами и, если это в наших силах, мы с радостью их выполняем. Подавая тем самым пример сверстникам, как уважать старших, заботиться о месте, где все мы живем. Прошлым летом ко мне на улице подошла девочка, интересовалась, кто мы и чем занимаемся, – нынче она в наших рядах!

По словам координатора трудовых отрядов в Назарово Натальи Грицик, ожидается очень насыщенный сезон:

- Ребята уже поучаствовали в подготовке площадок для Дня физкультурника, фестиваля на Чулыме, запланированы работы на Аллее шахтерской славы, на стадионе «Шахтер». И, конечно, не обходимся без культурных мероприятий – все вместе ходили в кино. Уверена, до конца смены станем настоящей дружной семьей.

Отметим, трудовые отряды компании действуют с 2005 года, и на протяжении всей своей истории принимают самое активное участие в жизни шахтерских территорий. За время существования отрядов их участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет из регионов ответственности компании от Мурманска до Владивостока, а сам проект получил два десятка авторитетных российских наград.