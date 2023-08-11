В Енисейском районе задержали пьяную водительницу, с 7-летним сыном в машине

Женщину пригласили в автомобиль инспекторов для прохождения освидетельствования Фото: ГИБДД

В Енисейском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД остановили женщину-водителя для проверки документов. Как оказалось – не зря. В ведомстве рассказали, что от автолюбительницы пахло спиртным, а её 7-летний сын, сидевший на заднем ряду сидений, был без детского кресла и не пристегнут ремнем безопасности.

29-летнюю водительницу проверили на наличие алкоголя в крови – прибор показал 0,25 мг/л. Женщина сказала, что пила накануне, а сегодня просто еще запах не выветрился.

Теперь горе-водителю грозят штрафы за пьяное вождение и не пристегнутого ребенка. А также проверка от инспекторов ПДН на предмет надлежащего исполнения родительских обязанностей.