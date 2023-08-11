Отправка книжного поезда Фото: Книжные маяки России

В Красноярск прибыл книжный поезд из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Читающий август». Участники акции «Книжные маяки России» пробудут здесь два дня и проведут больше десятка различных мероприятий и встреч.

Так 11 августа можно пообщаться с писателями Евгением Чеширко, Игорем Микрокрюковым, Юлией Брыковой и другими. Мероприятия в краевой столице откроет пленарное заседание в 15:00 по местному времени. Посмотреть прямой эфир и ознакомиться подробнее с программой можно здесь.

Напомним, что пассажиры книжного поезда проедут 14 городов из Санкт-Петербурга до Владивостока. На каждой остановке участники проекта подарят местным библиотекам книги с автографами современных авторов. Стратегическая цель, которая стоит перед проектом, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год.

Также, параллельно, в Красноярск прибудут и участники автопробега «Дорога на маяк» проекта «Читающий август». Их книжное путешествие начинается в Мурманске и закончится во Владивостоке, на главном книжном фестивале года.