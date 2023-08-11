В Красноярске 62-летняя женщина пострадала в аварии с пьяным водителем без прав

Место аварии Фото: ГИБДД

В Красноярске на Павлова произошло ДТП с участием трёх машин, пострадала 62-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, виновник был пьян и ездил за рулем без прав.

Известно, что 34-летний водитель Toyota Carina ехал по Павлова со стороны Мичурина в сторону Пионерской правды. В какой-то момент он врезался в движущуюся впереди Honda, а затем его вынесло на встречку, где у него на пути оказался Hyundai Solaris. Женщина-водитель которого пострадала во время столкновения.

Оказалось, что виновник не только был пьян, но и никогда не получал права. Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - 1,032 мг/л.

Теперь горе-водителю грозит штраф до 30 000 рублей или арест до 15 суток за пьяное вождение. Также сотрудники полиции проведут проверку по факту использования недействительных прав.