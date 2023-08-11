Глава Красноярска потребовал завершить ремонт теплосетей до 25 августа

Мэр Красноярска Владислав Логинов побывал с инспекцией на местах коммунальных работ Фото: тг-канал главы города

Глава Красноярска потребовал у коммунальщиков завершить ремонт теплосетей до 25 августа. Как сообщается в телеграм-канале мэра краевой столицы, затем будет открыто движение для автомобилей, где сейчас есть ограничения из-за проходящих там работ.

«На улице Бограда после капремонта теплотрассы к концу текущей недели предполагается освободить участок от Робеспьера до Декабристов. Плановые мероприятия подходят к концу на Марковского. Но там вскрылись допработы. Требуется заменить 110 метров труб, отремонтировать две тепловые камеры, иначе сеть не будет надёжно функционировать зимой», - заявил Владислав Логинов в социальных сетях.

Что касается улицы Декабристов, то глава города не видит никаких препятствий к тому, чтобы проезд там был открыт к концу августа.

На сегодняшний день ресурсники сообщают о готовности на 67% по всем объектам в городе.