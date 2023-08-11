Красноярцев приглашают провести выходные на Ярыгинской набережной

Фото: предоставлено компанией

Для красноярцев в наступающие выходные 11-13 августа приготовили множество ярких и интересных событий. Тех, кто решит прогуляться по Ярыгинской набережной, ждут кинопоказы, спортивные разминки, мастер-классы, лекции, выступления музыкантов и DJ-сеты. Вход для всех желающих свободный.

В пятницу, 11 августа, на летней площадке Tele2 «Территория MiXX»красноярцы смогут посетить авторский вечер поэтессы Анастасии Казаковой: она расскажет, как найти дело своей жизни и зарабатывать на этом. Также в программе – стихи под живую музыку. В этот же день состоится лекция психолога Анастасии Ярчак о способах изменения мышления. В завершение дня запланировано совместное выступление хип-хоп-группы «Отжигайс» и танцоров Evolvers dance school.

Суббота, 12 августа, начнется с танцевального мастер-класса от центра A nice day. Занятие подойдет для новичков: тренер покажет легкие движения, который сможет повторить каждый. Затем всех желающих ждет тренировка на растяжку. Программа включает упражнения, которые повышают гибкость и способствуют восстановлению сил. Днем пройдет уже понравившееся красноярцам шоу «Ньютон Парка», посвященное азоту. Площадка превратится в интерактивную зону с химическими опытами. Вечер субботы будет музыкальным. В 20:00 начнется выступление красноярской артистки SOFIA, которая исполнит популярные треки на русском и английском языках. В 21:00 стартует DJ-сет от Pasha Pobeda.

Фото: предоставлено компанией

Воскресенье, 13 августа, тоже можно будет начать спортивно – фитнес-тренировкой и растяжкой. Днем после музыкальной паузы от DJ Simba состоится мастер-класс по созданию коллажа от художницы Ольги Осиповой. Вечером красноярцев приглашают на занятие по парному танцу хастлу от клуба «Движение». В завершение дня для посетителей площадки прозвучит музыка DJ Pasha Pobeda.

Также все выходные на «Территории MiXX» будут проходить открытые киносеансы. Например, в пятницу покажут семейный фильм «Лена и львенок». В субботу – «Мой друг мистер Персиваль», «Балерина» и «Расправь крылья». В воскресенье можно будет посмотреть «Приключения Паддингтона-2» и «Лесси. Возвращение домой». Все киносеансы подходят для просмотра с детьми (6+). Вход на все мероприятия свободный, участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Полное расписание на сайтепроекта «Территории MiXX».

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