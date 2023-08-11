Спрос на автокредиты у красноярцев растет

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Согласно статистике ВТБ, объем кредитования превысил аналогичный показатель прошлого года в 2,7 раза. За 7 месяцев жители Красноярского края и Хакасии оформили автокредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Ежемесячный объем выданных кредитов на покупку автомобилей стабильно прирастает от месяца к месяцу. В этом году самым активным периодом для жителей Красноярского края и Республики Хакасия стал июль – объем выдач в этом месяце составил более 430 млн рублей.

Как отмечает Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва, автокредитование пользуется спросом у жителей регионов и он продолжает уверенно расти:

- Наибольший интерес клиенты проявляют к покупке в кредит автомобилей с пробегом, их доля в нашем портфеле составляет примерно 45%. Появились продукты для покупки автотранспорта с помощью наличных кредитных средств. Объем таких кредитов в нашем портфеле составляет порядка 40%. Все это, а также рост предложения китайских брендов способствует росту объемов автокредитования.

В целом по России по итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов на рынке уже превысил 750 млрд рублей. В банке отмечают, что факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.