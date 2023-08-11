В Красноярском детском саду воспитатели обустроили зоны для релакса и творчества

Фото: администрация

В Красноярском детском саду №56, что в микрорайоне Солнечный, воспитатели постарались для своих воспитанников и организовали им зоны для релакса и творчества. Как сообщают в администрации, педагоги сами придумали и реализовали проект «Яркие краски детства».

К созданию зон привлекли и родителей - но не в материальном плане, а в качестве «строителей». Совместными усилиями начали работу в мае – оборудовали прогулочные веранды мебелью и игрушками, придумали площадки, на которых дети наблюдают за растениями и птицами, участвуют в квестах, читают сказки, занимаются йогой и физкультурой. У детского сада даже повилась собственная метеостанция, где ребятишки смогут наблюдать за изменениями погоды.

Примечательно, что все необходимое было приобретено за счёт реализации дополнительных платных услуг в детском саду. Сумма, потраченная на обновление – около 300 тысяч рублей.