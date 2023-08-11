В Красноярске владельцы почти 2000 домов решили перейти на экологичное отопление

Красноярцам предлагают несколько видов замены угля

В Красноярске владельцы почти 2000 частных домов решили уйти от угольного отопления и перейти на более экологичные виды. Как сообщают в правительстве региона, среди популярных вариантов - централизованное, газовое, электроотопление. А недавно добавился еще и четвертый тип: установка твердотопливных котлов.

Его смысл заключается в том, что используя такой вид отопления - снижается расход топлива. Ну а за счет оптимального режима горения уменьшаются вредные выбросы в атмосферу.

К каждому изъявившему желание перейти на другой вид отопления приедут специалисты, чтобы оценить состояние коммуникаций в доме и определить технические возможности подключения.

Чтобы подать заявку, необходимо проконсультироваться по телефону 8-800-333-7007, в рабочие дни с 9.00 до 20.00.