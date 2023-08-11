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НовостиОбщество11 августа 2023 2:12

В Красноярске владельцы почти 2000 домов решили перейти на экологичное отопление

Многие горожане отказываются от угля
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Красноярцам предлагают несколько видов замены угля

Красноярцам предлагают несколько видов замены угля

В Красноярске владельцы почти 2000 частных домов решили уйти от угольного отопления и перейти на более экологичные виды. Как сообщают в правительстве региона, среди популярных вариантов - централизованное, газовое, электроотопление. А недавно добавился еще и четвертый тип: установка твердотопливных котлов.

Его смысл заключается в том, что используя такой вид отопления - снижается расход топлива. Ну а за счет оптимального режима горения уменьшаются вредные выбросы в атмосферу.

К каждому изъявившему желание перейти на другой вид отопления приедут специалисты, чтобы оценить состояние коммуникаций в доме и определить технические возможности подключения.

Чтобы подать заявку, необходимо проконсультироваться по телефону 8-800-333-7007, в рабочие дни с 9.00 до 20.00.