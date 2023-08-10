Следователи ищут людей, которые смогут опознать замурованного в бочке красноярца

Фото: СК по Красноярскому краю

Следователи пытаются опознать личность мужчины, чей труп нашли замурованным в бочке под Красноярском. Страшную находку еще в мае обнаружил житель СНТ «Березовый лог» Емельяновского района. Он обнаружил железную проржавевшую бочку, в которой кто-то залил бетоном мужчину 30-50 лет.

К моменту обнаружения останки мужчины уже превратились в скелет. По фрагментам черепа эксперты смогли составить примерный фоторобот погибшего, и сейчас ищут тех, кто мог бы быть с ним знаком.

– Мужчина был одет в верхнюю одежду с ватным утеплителем, спортивные штаны коричневого цвета с белыми лампасами, шапку с помпоном фиолетового цвета, трусы красного цвета, носки черного цвета. На верхней челюсти справа и слева имеются коронки из металла с напылением желтого цвета, на месте 4 и 5 зубов слева комбинированный несъемный протез в виде двух фасеток из металла с напылением желтого цвета, – рассказали в СК.

Тех кто обладает информацией о личности мужчины просят звонить по телефонам 8 (3913) 32-47-51, 8 (391) 227-06-45, либо в МО МВД России «Емельяновский». Свидетелям гарантируют анонимность.