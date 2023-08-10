Пьяная абаканка без прав протаранила коров уходя от полицейской погони с дочерью

Фото и видео: МВД Хакасии

В Хакасии автолюбительница без прав устроила ДТП с коровами, уходя от преследования. 35-летняя жительница Абакана решила прокатиться на авто, несмотря на то что не имела никакого опыта вождения. Она выехала на загородную трассу в Ак Довурак, вдобавок, взяв с собой пассажира – свою 15-летнюю дочь.

Неуверенную манеру вождения женщины заметили полицейские, которые попытались остановить автомобиль. Вместо этого абаканка поддала газу и попыталась уйти от полицейской погони.

Неясно чем думала в этот момент женщина, но погоня завершилась, когда ее кроссовер на полном ходу влетел в стадо коров, переходивших дорогу. От удара автомобиль несколько раз перевернулся и улетел в кювет.

Женщине и ее дочери оказали медицинскую помощь. Также в больнице у водительницы взяли анализ крови – от нее исходил стойкий запах спиртного. На женщину уже составили несколько административных протоколов и пообещали привлечь за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Вдобавок, ей, вероятно, придется ответить за четырех убитых в ДТП коров.