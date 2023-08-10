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НовостиПроисшествия10 августа 2023 12:59

Малолетние дети подожгли себя во время игр с зажигалкой в Туве

Двое детей в Туве решили поджечь свою одежду, не осознавая последствий
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве маленький ребенок получил тяжелые ожоги после игр с зажигалкой. Он вместе с товарищем решил поджечь себя, в силу возраста не понимая последствия такого «развлечения». В итоге мальчик оказался в реанимации.

Сообщается, что огнеопасные игры устроили двое мальчиков 4 и 6 лет. Они остались дома одни и где-то раздобыли зажигалку. Поначалу дети пытались поджечь деревянные перила в подъезде, однако у них ничего не вышло.

Тогда детям пришла в голову идея поджечь одежду на себе. Первым испытателем стал четырехлетний мальчик: одежда ожидаемо вспыхнула, и мальчика едва смогли потушить. Он получил ожоги второй степени на 40% тела.