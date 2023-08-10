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НовостиПроисшествия10 августа 2023 10:43

Жительница Енисейска перевела шантажистам 63 тысячи за свои приватные фото

Мошенники взломали страницу 18-летней девушки из Енисейска и получили доступ к приватным фотографиям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Красноярского края перевела шантажистам 63 тысячи рублей

Жительница Красноярского края перевела шантажистам 63 тысячи рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске полицейские завели уголовное дело по факту вымогательства денег. Потерпевшая – 18-летняя местная жительница. По своей неосторожности и наивности она стала жертвой грязных шантажистов. Девушка в социальной сети отправила несколько личных фотографий своему молодому человеку. Некоторые были ну очень личные, не для чужих глаз.

И вдруг ей приходит сообщение, что эти самые приватные образы находятся в руках посторонних. Оказалось, что ее страницу взломали. За то, чтобы эти фотографии не были нигде опубликованы, а репутация девушки не была запятнана, шантажисты требовали денег. Обещали: раз заплатит и все, гарантированно от нее отстанут. Они, мол, «компания честная и своей деловой репутацией дорожат». Потерпевшая перевела им 63 тысячи – потребовали еще и еще. Наконец, она пришла в полицию и написала заявление.