Красноярец привез контрабандой 1,3 тысячи стоматологических инструментов. Фото: пресс-службе таможни

Житель Красноярска попался таможенникам в аэропорту, когда пытался пройти по «зеленому коридору» (что означает, что такой пассажир не везет с собой груз, нуждающийся в декларации и уплате таможенной пошлины). Это обернулось для него неприятностями.

Дело было так: приземлился самолет из заграничного Душанбе. При проведении таможенного контроля сотрудники обратили внимание на багаж 57-летнего жителя краевого центра. В чемодане мужчины находились товары, не предназначенные для личного пользования. А именно 1333 единицы стоматологических материалов и приборов. Среди них – стоматологические боры, полировочные щетки, внутриканальные штифты, пломбирующие препараты, медицинские зажимы и другие.

Всего таможенники насчитали 73 различных наименования товаров для стоматологии. Владелец не представил сертификаты на стоматологическую продукцию, поэтому она могла быть небезопасной для пациентов. Инструменты и препараты изъяли до решения суда.