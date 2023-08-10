В Красноярске в День строителя выступит группа Artik & Asti Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярке готовятся отметить День строителя. По традиции – во второе воскресенье последнего летнего месяца, которое в этот раз приходится на 13-е августа. Состоятся праздничные мероприятия, в числе которым и концерт с участием приглашенных звезд. Известно, что это будет группа Artik & Asti.

Организатором концерта стала компания-субподрядчик строительства Красноярского метрополитена – «Бамтоннельстро-Мост». Сколько артисты получат за свое выступление, не разглашается. Но для красноярцев концерт будет полностью бесплатным. Уточним, что основанная в 2010 году группа сейчас выступает в новом составе: вместе с Артемом Умрихиным приезжает Севиль Велиева.