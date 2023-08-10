Красноярский краевой суд отправил на принудительное лечение мать-душегубку Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд вынес решение в отношении женщины, которая в октябре 2022 года утопила собственную дочь в ванне. Вина в душегубстве доказана полностью, но, как показали результаты судебной экспертизы, у женщины имеется психическое заболевание. Она не могла осознавать своих действий и руководить ими, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что 37-летняя женщина приехала из Курагино в Кошурниково в своему бывшему сожителю, отцу девочки, и привезла малышку, которой на тот момент было всего полтора года. Она хотела оставить ее – жить с отцом. Но тот заявил категоричное «нет», а утром рано и вовсе ушел на рыбалку. После мать пошла купать малышку в ванне, ее «переклинило» и она совершила непоправимое действие. После сама вызвала полицию и пояснила: сделал это, потому что «ребенок был никому нужен и всем мешал».

У нее забрали двух детей от первого брака – 14-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, они находятся под опекой родственников.