В Красноярске появился мурал с изображением Николая Тотмина. Фото: агентво печати и массовых коммуникаций края

В Красноярске появился мурал с изображением Николая Тотмина. Об этом сообщают Sibnovosti со ссылкой на руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирину Брежневу.

Портрет героя Великой Отечественной войны украсил стену многоэтажного дома на улице 9 Мая. Выбор места можно считать символичным. Работа над муралом завершилась сегодня, 10 августа.

Николай Тотмин родился в Ирбейском районе, стал самым молодым летчиком, который совершил лобовой тарам самолета врага. Ему было всего 22 года. И он – первый из красноярцев, который был удостоен звания Героя Советского Союза. В Красноярске есть улица, названная в его честь.