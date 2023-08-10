В Красноярске на берегу Енисея загорелся частный дом. Фото: Оксана Козлова

В Красноярске произошел пожар в частном доме. Дом находится на самом берегу Енисея, в районе улиц Никитина и Партизана Железняка. Был заметен густой черный дым, который поднимался неподалеку от Краевой больницы и Глазного центра – во всяком случае так виделось горожанам из разных концов города.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому края рассказали, что на место пожара выехали четыре единицы техники и 12 спасателей. Площадь пожара составила сотню квадратных метров – это частный дом и надворные постройки. В 14:15 часов огонь был локализован. Информации о пострадавших не поступало.