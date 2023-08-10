В Красноярском крае ночью загорелся локомотив грузового поезда Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае произошло возгорание локомотива грузового поезда. Представители Красноярской железной дороги прокомментировали случившееся. Электровоз загорелся около 23 часов на участке Канск Енисейский – Иланка. Состав тут же остановили. К нему поспешил специальный пожарный поезд со станции Иланской. Огонь был погашен, никто из людей не пострадал. Вреда экологии удалось избежать.

Единственные, кому пришлось немного понервничать, это пассажиры трех пассажирских поездов, следовавших из Красноярска в Карабулу, из Карабулы в Красноярск и из Читы на Имеритинский курорт. Эти поезда пришлось задержать, но была ночь и многие наверняка спали и ничего не заметили.