Жителей четырех районов Красноярска ждет отключение холодной воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей четырех районов Красноярска ждет отключение холодной воды в ближайшие выходные. Будут остановлены на профилактические работы водозаборы «Казачий» и «Гремячий лог», которые обеспечивают питьевой водой Октябрьский район полностью, включая Удачный, Овинный, Таймыр, Горный, Славянский, Плодово-ягодный и находящиеся в той части садово-дачные поселки. А также Железнодорожный район и части Центрального и Советского.

Время отключения: с 23 часов пятницы 11 августа. Вернуть воду обещают в 23 часа воскресенье 13 августа. «КрасКом» приносит жителям этих районов извинения за временные неудобства и просит сделать необходимый запас питьевой воды на 2 дня.

Такие профилактические мероприятия позволяют сотрудникам «КрасКома» обследовать оборудование, проводить ремонт и модернизацию.