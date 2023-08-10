На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь. Стоп-кадр видео

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, в котором фигурирует житель Таймыра. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей трехлетней дочери. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем пойдет в суд на рассмотрение.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, трагедия произошла в мае текущего года. Мужчина взял у своего знакомого охотничье ружье. И 12 июня отправился на охоту. Вернулся в тот же день домой – а находился он в тот момент вместе со своей семьей в рыболовецкой точке «Дерябино».

- Не разрядил ружье, не извлек из ствола неиспользованный патрон, а скинул ружье с плеча и неумышленно направил его в сторону жилья, в котором находилась его малолетняя дочь. В результате небрежных действий произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего дробь прошла сквозь стену и попала в находившуюся внутри девочку, - рассказали в СК.

Малышка получила ранение в голову, правое плечо и лопаточную область. Ее доставили в больницу живой, но увы – спасти медикам ее не удалось.